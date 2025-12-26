Haberler

Vize'de palet fabrikasının deposunda yangın

Vize'de palet fabrikasının deposunda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki bir palet fabrikasının talaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bir palet fabrikasının talaş deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kışlacı köyü çıkışındaki palet fabrikasının talaş deposunda saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye ekipleri, jandarma asayiş timleri ve su tankeri sevk edildi.

Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmadığı, çalışanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Vize Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı