Kırklareli'nde 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda 9 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 9 kaçak göçmen yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa