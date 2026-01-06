Haberler

Kırklareli'nde kaldırım ve yol işgalleri denetimi

Kırklareli'nde kaldırım ve yol işgalleri denetimi
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, caddelerde kaldırım ve yol işgallerine karşı denetim gerçekleştirerek kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulayacaklarını duyurdu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini sağlamak ve vatandaşların güvenliğini korumak amacıyla caddesi üzerinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik müşterek denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, yayaların kullanımını ve araç trafiğini engelleyen işgaller kaldırılırken, işletme yetkililerine kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, işgallerin devam etmesi halinde cezai ve idari işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, ortak kullanım alanlarının herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla denetimlerin koordineli ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan esnaflar hakkında ise yasal işlem yapılacağı ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
