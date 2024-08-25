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Kırıkkale'de yağmur kazaya davetiye çıkardı: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı

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Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi.

Kırıkkale'de yağmur kazaya davetiye çıkardı: 3 araç çarpıştı, 4 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen üç araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Eskişehir'e konvoy halinde giden üç araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. E.E. yönetimindeki 66 ABM 611 plakalı Toyota marka otomobil, aynı yönde ilerleyen S.H.'nin kullandığı 06 CGE 923 plakalı Fiat marka otomobile, ardından da Ö.T.'nin sürücüsü olduğu 66 KN 355 plakalı Fiat marka araca çarptı. Kazada, sürücü E.E. ile eşi F.N.E., diğer araçta bulunan H.T. ve kızı Z.N.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kara yolundaki araç trafiği, bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Polis ekiplerince, kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Balışeyh 3-sayfa Ankara trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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