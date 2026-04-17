Kırıkkale'de 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G.'yi yakaladı. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan kişi ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahıslara yönelik operasyon yürüttü. Operasyon kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan M.G. (21) yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı