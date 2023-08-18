Kırıkkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 grup birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, tarla meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan A.T. ve M.T. ile S.Ü. ve A.Ü. ilçeye bağlı Beşbıçak köyündeki bir cenaze töreninde karşılaştı.

Tartışmaya başlayan 2 grup, üzerlerindeki tabanca ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi, özel araçları ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.