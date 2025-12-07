Kırıkkale'de araç yangını

Kırıkkale'de seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, L.K. yönetimindeki 06 LKM 07 plakalı hafif ticari araç, Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmalarının ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE