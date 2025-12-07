Haberler

Kırıkkale'de araç yangını

Kırıkkale'de araç yangını
Kırıkkale'de bir hafif ticari aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, L.K. yönetimindeki 06 LKM 07 plakalı hafif ticari araç, Millet Bulvarı'nda seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmalarının ardından araç, çekiciyle otoparka kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
