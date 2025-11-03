Haberler

Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. 21 yaşındaki E.O. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyü yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. yönetimindeki 09 ADV 527 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedavi altına alınan E.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
