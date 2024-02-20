Kırıkkale'de Kuyumcu Kuryesinin Gasp Edilmesi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de kuyumcu kuryesinin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından maskeli gaspçıların yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Yenidoğan Mahallesi'nde kuyumcu kuryesi Mesut Aslan'ın altın ve para bulunan çantasının 14 Şubat'ta gasp edilmesiyle ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.E.A. ve B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili şu ana kadar 4 şüpheli cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE