Kırıkkale'de kumar operasyonu: 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı

Kırıkkale'de kumar oynandığı belirlenen bir derneğe düzenlenen polis baskınında 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara 11 bin 604'er lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kumarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 708. Sokak'ta bulunan bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. Yapılan kontrollerde dernek içerisindeki bazı odaların masa ve sandalyeler yerleştirilerek kumar oynanacak şekilde düzenlendiği belirlendi. Baskın sırasında ekipler tarafından 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kumar oynadığı belirlenen şahıslara kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı