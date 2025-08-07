Kırıkkale'de Hemzemin Geçitte Tır, Yük Trenine Çarptı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hemzemin geçitte yük treni tıra çarptı, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde hemzemin geçitte bariyerin açık olması nedeniyle M.E. idaresindeki 06 EEH 982 plakalı Scania tıra yük treni çarptı. Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE