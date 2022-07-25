Bolu'dan sonra Kırıkkale'de diken üstünde: Kızılırmak'tan su içen 6'sı çocuk 14 kişi zehirlendi
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Kızılırmak nehrinden su içen aynı aileden 6'sı çocuk 14 kişi zehirlendi. Zehirlenen aile üyeleri tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşanan benzer bir olayda onlarca kişi içme suyu sebebi ile zehirlenirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu.
SUDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre sudan zehirlendikleri düşünülen 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.
BOLU'DA SON DURUM
Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, dün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ertem'im vefatının yanı sıra zehirlenenlerin sayısı da 130'a ulaştı. Zehirlenmelerin artmasının ardından harekete geçen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentteki su depolarıyla ilgili yeni karar alındı. Karara göre kentteki tüm su depoları dezenfekte edilecek.