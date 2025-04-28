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Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 158 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 158 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 158 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 158 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 5 şüpheli de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 158 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de gözaltına alındı. Denetimler sırasında 5 bin 431 şahıs ve 423 araç sorgulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 tabanca, 7 tüfek, 1 havalı tabanca, 209 fişek, 2 bıçak, 1 muşta ve 1,76 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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