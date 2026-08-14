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Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Hükümlülerden S.Y. hakkında 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün, M.K. hakkında ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası bulunuyordu. İşlemlerinin ardından tutuklanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, hakkında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı. Emniyetin, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle gerçekleştirdiği ortak çalışmada ise aynı suçtan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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