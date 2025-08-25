Kırıkkale'de 12 Bin 963 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 bin 963 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, E.T. ve R.Y. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 bin 963 adet sentetik ecza hapı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE