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Kırıkhan'da Odunlukta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde odunlukta çıkan yangın, ağaçlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde odunlukta çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde odunlukta yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını ağaçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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