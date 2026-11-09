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Kilis'te hırsızlıktan aranan şahıs 15 yıl 6 ay 21 gün hapisle cezaevine teslim edildi

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 15 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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