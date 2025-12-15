Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik projeli çalışma gerçekleştirildi.

Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. isimli toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 70 bin 700 TL, 1.980 Euro, 600 dolar, 15 cep telefonu, 1 laptop, 2 flash bellek, 2 ajanda ve 11 örgütsel kitap ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, İ.H.C. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli işlem ardından serbest bırakıldı.