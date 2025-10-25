Haberler

Kilis'te Elektrikli Motosiklet Kazası: Karı Koca Ağır Yaralandı

Kilis'te Elektrikli Motosiklet Kazası: Karı Koca Ağır Yaralandı
Kilis'in Polateli ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü A.B. ve eşi M.B. ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Polatbey köyü civarında meydana gelen trafik kazasında üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu karı koca ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Polatbey köyü yakınlarında seyir halinde olan 79 ACD 252 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü A.B., dengesini kaybederek devrildi. Kazada sürücü A.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi M.B. ağır yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS

