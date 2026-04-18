Keşan'da kardeşinin katilini öldüren şüpheli yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, kardeşinin katilini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2018 yılında hurda alım-satımı yapan kardeşi O.K.'yi (43) sokakta tartışma üzerine bıçaklayarak öldüren ve bir hafta önce cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası (36) ile Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde karşılaşan M.K., yanındaki tabanca ile Pirinçustası'na 5 el ateş etti. Vücudunun farklı noktalarına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Emre Pirinçustası kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emre Pirinçustası'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Pirinustası'nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, M.K.'yı, ilçedeki mezbaha yakınlarında olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
