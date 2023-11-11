Kent ve Başkan Dergisi'nin töreninde Ekrem Teymur'un elinden 4 başkana ödül! İşte o isimler

Kent ve Başkan Dergisi tarafından yapılan ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur tarafından ödül verildi.

Kayseri'de düzenlenen Kent ve Başkan Dergisi tarafından yapılan ödül törenine Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldı. Tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre en başarılı belediye başkanlarına ödül verildi. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur; Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e, İzmir Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur adına Başkan Yardımcısı Turan Ateş'e Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya, Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'a ve Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır adına Muhasebe Sorumlusu Fatih Çalışır'a ödüllerini teslim etti.

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÇİMEN KİMDİR?

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. İlk ve ortaöğretimini de aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi fakat az bir oy farkıyla seçimi kaybetti. Hizmetlerine devam etmek isteyen Çimen, 15 Şubat 2011 tarihinde Ak Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ile Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı oldu. Başkanlığı süresince il parti teşkilatının yeniden şekillenmesi, hizmet anlayışının iyileştirilmesi ve halkla daha iç içe bir anlayışın harekete geçirilmesi konusunda çalıştı. Bu çerçevede, il tarihinde ilk kez her hafta düzenli olmak üzere, 'Ak Parti Halk Günleri' toplantıları düzenledi. Şehir için tüm sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayarak 'Ortak Akıl' toplantıları gerçekleştirdi. Gümüşhane'nin her türlü sorununda parti ayrımı yapmaksızın hizmet etmeyi bir düstur edindi. 26 Kasım 2013 tarihine kadar Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak görevini yürüten Çimen, bu tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasının ardından İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. %57,5 gibi yüksek bir oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 4 Nisan 2014 tarihinde görevine başladı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 49.16 oy oranına ile, 2. Kez Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevine seçilen Çimen, Gümüşhane için hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM YÜCE KİMDİR?

1954 yılında Sakarya'nın Geyve İlçesi Çengel Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pamukova'da bitirdi. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda tamamladı. Yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. 1999 - 2003 yılları arasında Erenler Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 2003 - 2011 yılları arasında ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. 2011 - 2012 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda müşavir olarak çalıştı. 2012 - 2018 yılları arasında ise Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak görev yapan Yüce, 24 Haziran Genel Seçimlerinin ardından yeniden ÇAYKUR Genel Müdürü olarak atandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Sivil Toplum Kuruluşları, spor kulüpleri üniversite gibi alanlarda da yöneticilik yapan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEYBEK KİMDİR?

Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çayırbağ beldesinde, lise eğitimini Afyon İmam Hatip Lisesi'nden tamamladı. Zeybek, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise döneminden beri inşaat işiyle uğraşan Zeybek, gerek lise, gerekse üniversite hayatında Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı. Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Zeybek, sırasıyla Fazilet Partisi'nde kurucu il yönetim kurulu üyeliği, 1999 yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında AK Parti il kurucu üyeliği, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanı ve il başkanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili adayı oldu. Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babası.

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR KİMDİR?

Abdül Batur, 1957 yılında İzmir Narlıdere'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1999-2019 yılları arasında Narlıdere Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Dört dönem belediye başkanı olarak hizmet verdiği Narlıdere'yi, Türkiye'nin ve İzmir'in yeni markası ve yükselen yüzü yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir. Gerçekleştirdiği hizmetlerle pek çok ödüle layık görülen Abdül Batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AYDIN SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA KİMDİR?

30 Eylül 1960 tarihinde Isparta'da doğmuş olup ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini de Isparta' da tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk babası olan Yıldırımkaya, aktif siyaset yaşamına 1991 yılında başlamıştır ve 1999 - 2009 yılları arası 2 dönem Atça Belediye Başkanlığı yapmıştır. Osman Yıldırımkaya; siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ederek 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Sultanhisar Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.

AFYONKARAHİSAR BAYAT BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM BODUR KİMDİR?

12 Aralık 1983 tarihinde Bayat'ta doğan Bodur, ilk ve orta öğrenimini Bayat'ta, lise öğrenimini Emirdağ İmam Hatip Lisesinde ve üniversite öğrenimini ise Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Bayat Belediyesine ait bir şirkette şirket müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında, Bayat Halkımızın teveccühü ile Bayat Belediye Başkanı olarak seçildi. Bodur, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AFYONKARAHİSAR ÇAYIRBAĞ BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÇALIŞIR KİMDİR?

Ali Çalışır, 1960 yılında Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Çayırbağ Kasabasında dünyaya geldi. İlkokulu Çayırbağ'da bitiren Çalışır, ilkokuldan sonra iş hayatına atıldı. Askerlik görevini yaptıktan sonra ticari faaliyetlere hız verdi. Birçok gıda ve tarım ürünleri alanında faaliyet gösteren Çalışır, Gıda ve Tarım Ürünleri şirketi kurdu. Çalışır, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Çayırbağ Belediyesi Başkanı seçilen Ali Çalışır, evli ve 4 çocuk babasıdır.