Keles ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın dağ ilçesi Keles'in ormanlık alanında çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile müdahale edildi.
Bursa'nın dağ ilçesi Keles ormanlarındaki yangın, kontrol altına alındı.
Uludağ'ın eteklerinde bulunan Keles'in Kozbudaklar Mahallesindeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 56 personel ile yapılan müdahale sonucu, alevler kontrol altına alındı. - BURSA