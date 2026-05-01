Kekik toplarken dere yatağına düşen çocuk yaralandı

Osmaniye'de kekik toplamak için çıktığı dağlık alanda dere yatağına düşen 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi üst kısmında bulunan dağlık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kekik toplamak amacıyla araziye çıkan A.Y.Ö. (12), dengesini kaybederek boş dere yatağına düştü. Düşme sonucu ayağını kırdığı belirlenen çocuk için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmayla yaralı çocuğa ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ekipler tarafından bulunduğu noktadan alınarak ambulansa taşındı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - OSMANİYE

