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Keçiören'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Keçiören'de Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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