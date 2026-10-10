Kayseri Melikgazi'de SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tarzı aracın çarpıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Gazipaşa Caddesi ve Enginsu Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, M.C.Ş. yönetimindeki 38 ARM 065 plakalı SUV ile C.D. yönetimindeki 06 BR 7304 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan SUV ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü C.D. ile SUV araçta bulunan yaralılar H.A.S., H.M. ve Ö.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı