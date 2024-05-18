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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul ve Çevrelerinde Denetlemelerini Sürdürüyor

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul ve çevrelerinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda birçok kişi ve araç sorgulandı, uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri; okul ve çevrelerinde denetlemelerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince okul ve çevrelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; bin 214 şahıs ve 24 araç sorgulandı, 117 park ve 137 işyeri denetlendi. Ekiplerce 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek adli işlem başlatıldı, 2 şahsa '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı, şahısların üzerinde 1 adet muşta ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 1 kişiye 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan' cezai işlem uygulanırken 2 kişiye de 'okulla alakası olmayan şahıs' suçundan gerekli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; okul çevrelerindeki kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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