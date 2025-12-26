Haberler

Sehpa içerisine zulalanmış 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sehpa içerisine zulalanmış 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu durdurduğu bir araçta toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, sehpa arasına zulalanmış 4 kilo 677 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılan kurulan şok yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, aracın bagaj kısmında sehpa içerisine zulalanmış vaziyette 4 kilo 677 gram ve çantasında bulunan kavanoz içerisinde 25 gram olmak üzere toplam 4 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler