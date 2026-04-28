Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Melikgazi İlçesinde T.C.B.'nin ikametinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada; 50 gram uyuşturucu madde, 4 kök bitki, 1 adet hassas terazi, 1 adet aydınlatma sistemi ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

