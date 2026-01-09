Taksiyle yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı

Kayseri'de ticari taksi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes - Develi yol üzerinde 38 T 0218 plakalı ticari taksi ile 38 TZ 061 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan 16 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar ise, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ