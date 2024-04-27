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Kayseri'de Tartışma Sonucu Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kazancık mahallesinde meydana gelen olayda; S.B. (41) ile M.E. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında bulunan tabanca ile S.B.'nin kafasına ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından S.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri kayıplara karışan M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi M.E., Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu Malatya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pınarbaşı Kayseri Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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