Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 adet el yazması kitap ile 1 adet kitabe ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Melikgazi İlçesinde A.T. ve M.T.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet deri üzerine işlenmiş el yazması tarihi kitap ile 1 adet kitabe ele geçirildi.

Olayla ilgili A.T. ve M.T. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı