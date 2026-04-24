Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 adet el yazması kitap ile 1 adet kitabe ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 adet el yazması kitap ile 1 adet kitabe ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Melikgazi İlçesinde A.T. ve M.T.'nin üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet deri üzerine işlenmiş el yazması tarihi kitap ile 1 adet kitabe ele geçirildi.
Olayla ilgili A.T. ve M.T. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ
