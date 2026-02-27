Haberler

Kayseri'de Helenistik döneme ait bin 291 adet sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonlarında, Helenistik döneme ait 1291 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı kapsamında 'Anadolu Mirası' operasyonları düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda E.D. gözaltına alınırken, sikkelere el konuldu. E.D. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
