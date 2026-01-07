Haberler

Kayseri'de okulla ilgisi olmayan 12 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri, Yalçın Delikan Ortaokulu çevresinde 'Narko-Okul' uygulaması kapsamında okulla ilgisi olmayan 4 aracı ve 12 şahsı sorguladı. Emniyet, gençleri uyuşturucudan koruma kararlılığını vurguladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde ve çevresinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından Yalçın Delikan Ortaokulu çevresinde, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 4 araç ve 12 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
