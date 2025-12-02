Kızının erkek arkadaşını öldüren şahsın cezası belli oldu

Kayseri'de kızının erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişinin içinde bulunduğu otomobili takip ettikten sonra çarparak durduran ve tabanca sanığa toplam 29 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ş.A. savunmasında; konuyu aileler arasında halletmek için O.C.G.'nin dayısı ve babasına ulaşmaya çalıştığını ancak karşısında muhatap bulamadığını belirterek, olay günü kızını da alarak karakola şikayet için gideceklerini kaydetti. Bu esnada bir aracın etraflarında dolandığını belirten Ş.A.; sonrasında bu aracı takip ettiğini ve çarparak durduğunu söyledi. Araçtaki A.K.D. ve A.U.'ya 'O.C.G. kim?' diye sorduğunu ikisinin de olmadıklarını söylemelerinin üzerine araca yöneldiğini arka koltuktaki O.C.G. ile yaşanan boğuşma esnasında tabancanın ateş aldığını ifade eden Ş.A.; öldürme kastında olmadığını belirtti. Avukatların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti; yapılan yargılama sonucu Ş.A.'ya O.C.G.'nin ölümünden dolayı çocuğun öldürülmesi suçundan müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayan mahkeme cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü. Mahkeme heyeti ayrıca Ş.A.'ya ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl, mala zarar vermeden 1 yıl, zincirleme tehditten 2 yıl 6 ay ve basit yaralamadan 3 ay olmak üzere toplamda 29 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. - KAYSERİ