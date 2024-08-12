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Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca 15 bin 800 adet makaron, 155 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ve 1410 paket kaçak sigara da ele geçirildi. 10 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 35 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-11 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 bin 800 adet makaron, 35 kilo kaçak tütün, 155 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1410 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında ise 10 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı. Ayrıca ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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