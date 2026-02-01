Haberler

Kayseri'de ikameti kurşunlayan şahıs yakalandı: 1 gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamete ateş eden Y.K. adlı şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamete ateş ettikten sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde bir ikameti kurşunlayıp, kaçan şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemesi ve saha çalışmaları sonucu şüphelinin Y.K. (24) olduğu belirlendi. Y.K. olayı gerçekleştirdiği ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Y.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

