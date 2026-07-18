Kayseri'de korkutan çatı yangını

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 6228 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 4 katlı binanın çatısında onarım çalışması sırasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı