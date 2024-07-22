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Kayseri'de bin 186 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 186 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca 71 kg kaçak tütün, 78 bin 800 dal makaron ve 150 adet TAPDK bandrolü de ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 186 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde 14-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 71 kg kaçak tütün, 78 bin 800 dal makaron, bin 186 paket kaçak sigara, 150 adet TAPDK bandrolü ele geçirilirken, aranan şahıslar kapsamında 4 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Kayseri TAPDK 3.Sayfa Güncel Haberler

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