Alkollü sürücü çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı'nda Kayseri İl Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından F.Y. yönetimindeki 50 UF 465 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan F.Y., tehlikeli araç kullanarak ve drift atarak, ekiplerden kaçtı. 5 kilometrelik kovalamaca sonucu F.Y. Yenimahalle'de bir çıkmaz sokağa girince yakayı ele verdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.Y.'nin 0.99 promil alkollü olduğu belirlendi. 'drift atma', 'alkollü araç kullanmak', 'ters yönde ilerlemek', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 114 bin 368 bin TL idari para cezası uygulandı.

F.Y., hakkında drift atarak ilerleyip, trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu için adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
