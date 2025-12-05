Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8. kattan düşen C.C. adlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa