Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü

Kayseri'de 8. kattan düşen kadın öldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde 8. kattan düşen C.C. adlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
