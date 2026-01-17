Haberler

Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocasinan ilçesindeki 8 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumanlar giriş katını kaplayarak paniğe neden oldu, ancak olayda yaralanan ya da etkilenen olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı otelin bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumanların giriş katını kaplaması paniğe neden oldu. Yangında yaralanan ya da etkilenen olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı ikametin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sonrası otelin giriş katı dumanlarla kaplanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otelde konaklayan vatandaşlar güvenli şekilde dışarı alındı. Dumanların tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar yeniden içeri alındı. Yangında yaralanan ya da etkilenen olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

