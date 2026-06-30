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Kayseri'de 2 farklı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 2 farklı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'yı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı suçtan toplamda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'kasten yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan E.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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