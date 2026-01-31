Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden çıkıp kendisinden haber alınamayan kadın, teknik takiple telefon sinyalinin alındığı Antalya Havalimanı'nda bulundu.

50 yaşındaki Nazmiye Sema Saraçoğlu'nun Cuma günü saat 18.00 sıralarında Doğançam Mahallesi Merkez Küme Evleri No 10 adresinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Doğançam Mahallesi çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamazken, teknik takip sonucunda kayıp kadının telefon sinyalinin Antalya Havalimanından alındığı tespit edildi.

Yakınları tarafından Antalya Havalimanında bulunan ve Manavgat Doğançam Mahallesindeki evine getirilen Nazmiye Sema Saraçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA