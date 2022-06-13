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Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen ve kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen ve kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatsa Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda duran Yunus İ.'nin bir süre sonra denize atladığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup amirliği ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda Yunus İ.'ye ait bir ize rastlanmazken, arama çalışmaları ise devam ediyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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