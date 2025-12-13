Bir anlık öfke evi kül etti: 1 tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde birlikte yaşadığı R.A.K. ile kavga ettikten sonra evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 11 Aralık günü saat 17.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Muslihittin Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de, ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, evin M.M. tarafından ateşe verildiği belirlendi. İddialara göre M.M., yanan dairede 7 aydır birlikte yaşadığı R.A.K. ile tartışma yaşadı. M.M., bu iddia üzerine gözaltına alındı. Emniyette ifade veren M.M., kavga sırasında R.A.K. tarafından darbedildiğini öne sürdü. İfadesinde, R.A.K.'nin evden ayrılmasının ardından bir anlık sinirle birkaç eşyayı sobaya attığını ve sobanın harlanmasıyla çıkan yangını söndüremeyince panikleyerek valizini alıp çocuklarıyla birlikte evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. M.M.'nin ifadesi üzerine R.A.K. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M., çıkarıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "yangın çıkarma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli R.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA