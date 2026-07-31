Kasten yaralamadan aranıyordu, yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde Kasten Yaralama suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Kasten Yaralama suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Temmuz 2026 tarihinde Efeler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kasten yaralama suçundan hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. (46) yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı