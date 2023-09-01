Kastamonu'da yaşlı kadını dolandıran şüpheliler tutuklandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini komutanı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı bir kadını 28 bin dolar dolandırdıktan sonra yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucunda bağlantılı oldukları tespit edilen diğer iki dolandırıcı da tutuklandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini komutanı olarak tanınıp yaşlı kadını 28 bin dolandıran şüpheliden sonra gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki G.A.'yı telefonla arayarak kendisini karakol komutanı olarak tanıtan M.Ç., kadını 28 bin dolar dolandırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova'da yakalanarak tutuklandı.

Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, daha önceden tutuklanan M.Ç.'nin ifadesinden yola çıkarak yaptığı araştırmalar neticesinde Şanlıurfa'da bulunan iki dolandırıcının daha kimliklerini tespit etti. Yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran M.Ç. ile bağlantılı olduğu tespit edilen H.E. ve F.A. da, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU