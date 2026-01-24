Haberler

Kastamonu'da yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu

Kastamonu'da yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu
Güncelleme:
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, yasal boy sınırının altında avlanan 1,5 ton balığa el konuldu. İlgili ekipler, balıkların taşınması için zorunlu belgelerin eksik olduğunu tespit etti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı avlanan 1,5 ton balığa el konuldu.

Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çatalzeytin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yol kontrolünde denetimde bulundu. Gerçekleştirilen yol kontrolünde ekipler tarafından balık taşıma aracı durduruldu.

Ekipler, yaptıkları denetimde araç içerisinde bulunan kalkan, mezgit ve barbun balıklarını inceledi.

Yapılan ölçümlerde yaklaşık 285 kilogram mezgit, bin 185 kilogram barbun ve 19 kilogram kalkan balığının yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. Ayrıca söz konusu balıkların taşınması için zorunlu olan nakil belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Yasal boyutun altında avlanan ve belgesi bulunmayan yaklaşık 1,5 ton balığa ekiplerce el konulurken, sorumlular hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
