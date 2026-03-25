Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tekiplerince bir şahsa yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsa yönelik gerçekleştirilen aramalarda, 21,75 gram bonzai ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, hakkında bulunan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı