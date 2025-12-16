Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, yaklaşık 90 kullanımlık bonzai sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete, 84 gram esrar ile sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.T. ve E.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanırken, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU